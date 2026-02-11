La linea di Berlusconi chiede a Forza Italia di rinnovarsi. Tajani risponde che il partito sta già lavorando in questa direzione. La questione non è uno scontro aperto, ma i segnali sono chiari: il leader vuole un cambiamento, e i suoi uomini confermano di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Le parole di Berlusconi arrivano in un momento di tensione, ma Tajani assicura che l’attività del partito prosegue senza intoppi.

Roma, 11 febbraio 2026 – Non proprio un botta e risposta, perché, come dire, non appartiene ai costumi (e alla storia) del partito, ma qualcosa che ci assomiglia molto. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, rinnova l’invito: grati al segretario Antonio Tajani che ha traghettato Forza Italia in una fase "delicata", ma ora "inevitabilmente comincia una fase nuova, in cui bisogna guardare avanti e costruire il futuro. Sono certa che il primo a saperlo e volerlo fare sia proprio lui". E lui, vicepremier e ministro degli Esteri, risponde con un tono disponibile, ma risoluto: bene gli "stimoli", ma il rinnovamento "è da un pezzo che lo stiamo facendo, da quando sono diventato segretario", quindi "avanti" con l’elezione diretta della classe dirigente, a cominciare dal segretario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La linea dei Berlusconi: “Forza Italia si rinnovi”. Tajani: lo stiamo facendo

Approfondimenti su Berlusconi Tajani

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato la necessità di introdurre

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Berlusconi Tajani

Argomenti discussi: La linea dei Berlusconi: Forza Italia si rinnovi. Tajani: lo stiamo facendo; Marina Berlusconi sfida le toghe: Stop al mercato delle nomine. La maratona di Forza Italia davanti alla Cassazione; Marina Berlusconi congela l’operazione Occhiuto: Tajani resta alla guida di Forza Italia, passa la linea della continuità; Giustizia, Occhiuto: Sì alla linea di Marina Berlusconi per un centrodestra liberale.

L’addio di Vannacci, Marina Berlusconi affonda: Opportunità per ripulire il centrodestraMarina Berlusconi interviene su referendum Giustizia, Forza Italia e Vannacci, rivendicando la linea liberal-moderata e indicando il futuro del centrodestra. Marina Berlusconi e il referendum Giustizi ... msn.com

Al dimissionario Antonino Iacono, subentra Stefano Muscarella. Conferma per il vertice dell'ex municipalizzata dopo il suo passaggio dal Carroccio a Forza Italia avvenuto nello scorso ottobre - facebook.com facebook

Le scelte compiute dal Governo di centrodestra e di Forza Italia stanno producendo risultati concreti. x.com