Milano Cortina Buonfiglio sull’ultimo tedoforo e su Ghali comunque vada sarà un successo

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio tiene duro e non svela chi sarà l’ultimo tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Parla di sorpresa e dice che comunque vada, sarà un successo. Non si lascia intimidire dalle pressioni e preferisce mantenere il riserbo sul nome. La tensione cresce e l’attesa aumenta, ma Buonfiglio resta fermo nella sua scelta.

Attesa finita per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, al via questa sera con la cerimonia di apertura. La fiaccola olimpica è giunta ieri intorno alle 22 in Piazza Duomo a Milano e oggi compirà l’ultimo tratto prima di accendere il braciere all’Arco della Pace, che resterà acceso per tutta la durata della manifestazione sportiva. Ma chi sarà l’ultimo tedoforo? Nel toto nomi scatenatosi qualcuno ha parlato di Alberto Tomba, ex sciatore alpino italiano vincitore, tra i tanti premi della sua gloriosa carriera, anche di 3 ori olimpici. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si è inserito nel dibattito sul nome prescelto a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, alla Triennale di Milano, commentando: “Anche se lo so, non ve lo dico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

