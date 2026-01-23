Comunicato Stampa | Province Presidente Zaia | Complimenti al Friuli-Venezia Giulia

Il Presidente Zaia ha espresso apprezzamento per il Friuli-Venezia Giulia in merito alla riforma dello Statuto speciale. La modifica, che reintroduce l’elezione diretta degli Enti di Area Vasta, rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo dei territori e coinvolgere maggiormente i cittadini. Questo intervento istituzionale segna una svolta significativa nel panorama amministrativo regionale, sottolineando l’impegno per una gestione più partecipata e vicina alle esigenze locali.

"Mi complimento con il Friuli-Venezia Giulia e con il Presidente Fedriga per il risultato ottenuto con la riforma dello Statuto speciale che reintroduce gli Enti di Area Vasta a elezione diretta: un passaggio di grande rilevanza istituzionale che restituisce centralità ai territori e ai cittadini. È una scelta di buon senso e di rispetto della democrazia, perseguita con determinazione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e seguita con attenzione dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che ha accompagnato un iter complesso e delicato."

