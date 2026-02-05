FdI a Reggio Calabria | coordinamento per incontro su sanità e referendum giustizia

A Reggio Calabria, sabato 7 febbraio, i rappresentanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti per discutere di sanità e referendum sulla giustizia. L’incontro ha coinvolto cittadini e politici, tutti interessati a capire come le decisioni future potrebbero cambiare la vita quotidiana. Nessun discorso teorico, ma un confronto diretto tra chi vuole mettere al centro le esigenze dei territori e chi si impegna a portare avanti queste battaglie. La discussione è stata accesa e concreta, con domande e proposte chiare.

**Reggio Calabria, un incontro per affrontare sanità e referendum giustizia** A Reggio Calabria, in una giornata di sabato 7 febbraio, il coordinamento di Fratelli d'Italia ha proposto un confronto pubblico su due temi fortemente attuali: la sanità e il referendum sulla giustizia. Il progetto, ideato in collaborazione con il Circolo di Locri e il Comitato SiRiforma, mira a dare voce a diverse realtà istituzionali e civiche per analizzare criticità e soluzioni. L'iniziativa, svolta in due momenti distinti, è stata pensata per favorire un dibattito aperto, partecipativo e articolato su temi di interesse comune.

