Festa della Pentolaccia tra giochi musica e divertimento

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 con la tradizionale Festa della Pentolaccia. In strada, bambini e famiglie si radunano tra giochi, musica e tanta allegria. I quartieri si animano con eventi promossi da scuole, parrocchie e associazioni, che vogliono rendere questa festa un momento di incontri e divertimento per tutti.

· martedì 17 febbraio, nel Municipio 4, all’Orto della Serenità, dalle ore 10, la tradizionale in maschera. È prevista una passeggiata immersi nella natura. · martedì 17 febbraio, nel Municipio 2, dalle ore 16.00 alle 18.30, presso la Biblioteca Cagnazzi (via Giovanni Colella 13), la Festa di Carnevale conclusiva del progetto “Intrecci di Natale”. Un pomeriggio di colori, musica e allegria pensato per tutte le età, che celebra i legami costruiti tra bambini, famiglie, anziani, volontari e associazioni del territorio. L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro e condivisione, nel segno della comunità, dell’inclusione e di un welfare inteso come esperienza concreta di vicinanza e partecipazione attiva.🔗 Leggi su Baritoday.it

