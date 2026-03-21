Como i convocati per il Pisa | Addai l' unico assente

A Como, sono stati convocati ventisei giocatori da Fabregas per la partita contro il Pisa, valida per la 30ª giornata di campionato. Tra loro, l’unico assente è Addai. La rosa comprende tutti i giocatori disponibili, pronti a scendere in campo per affrontare i toscani. La partita si svolgerà a Como e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Alla vigilia del match contro Pisa, in programma domani alle 12.30 al Sinigaglia, il Como ha diramato la lista dei convocati. Ventisei i giocatori selezionati da Cesc Fabregas, che rispetto allo scorso turno contro la Roma potrà contare anche sul rientro di De Paoli tra i difensori. Unico assente sarà Addai, che ha chiuso anzitempo la propria stagione a causa della rottura del tendine d’Achille, rimediata lo scorso febbraio. Butez, Törnqvist, Vigorito, Cavlina; Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van Der Brempt; Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha; Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, i convocati per il Pisa: Addai l'unico assente Articoli correlati Leggi anche: Atalanta, i convocati per il Parma. Bellanova unico assente Atalanta, i convocati per la Lazio: c'è Scamacca, De Ketelaere unico assenteSono 23 i calciatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida tra Lazio e Atalanta, valida per la 25ª giornata di Serie A e in programma oggi... Una selezione di notizie su Como i convocati per il Pisa Addai... Temi più discussi: I convocati giallorossi per Como-Roma; Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e Diao; Lautaro fuori, il Como alza la voce: i convocati dell’Argentina di Scaloni; Como, Fabregas: Se tutto va bene Diao sarà convocato! Su Perrone... Como, i convocati per il Pisa: Addai l'unico assenteAlla vigilia del match contro Pisa, in programma domani alle 12.30 al Sinigaglia, il Como ha diramato la lista dei convocati. Ventisei i giocatori selezionati da Cesc Fabregas, che rispetto allo ... gazzetta.it Como-Pisa, i convocati di Hiljemark: ancora assente Cuadrado, tornano Stengs e LorranSono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per Como-Pisa, gara della 30esima giornata di Serie A in programma domani,. tuttomercatoweb.com Torino (3-2) Lazio (1-0) Inter (1-0) Cremonese (2-0) Parma (1-0) Como (1-1) Pisa (2-1) Bologna (3-0) AS Roma (1-1) Lecce (1-0) Como (3-1) Fiorentina (1-1) Genoa (1-1) Cagliari (1-0) Verona (3-0) Sassuolo (2-2) Torino ( x.com Fuori dall’Europa League e quarto posto soffiato dal Como Come valuteresti la stagione di Gasperini facebook