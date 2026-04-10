Dal 10 aprile al 31 maggio si svolge Comicon Off 2026, una serie di eventi distribuiti in diverse locations della città. La manifestazione include mostre, talk, workshop, live drawing, spettacoli musicali e performance di vario genere, oltre a eventi dedicati alla cultura k-pop. Numerosi ospiti sono attesi per tutta la durata della rassegna, che propone un calendario ricco di iniziative.

Mostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti. Dal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna Comicon Off. Dal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna COMICON OFF, il fuoriFestival di COMICON, che anche quest’anno, grazie al Comune di Napoli, invade la città in tutte le municipalità e non solo. Il programma diffuso e trasversale, trasforma Napoli in un vero e proprio laboratorio di cultura pop, arti visive, partecipazione e sperimentazione. «La scelta di realizzare anche quest’anno COMICON OFF conferma una direzione precisa della politica cittadina: agire per una cultura viva e diffusa, capace di coinvolgere tutte le municipalità e di attrarre tutti i pubblici, a partire dai più giovani. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Comicon Off 2026, rassegna di eventi diffusi in città fino al 31 maggio

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Comicon Off 2026, rassegna di eventi diffusi in città fino al 31 maggioMostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti. Dal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna Comicon Off. 2anews.it

Napoli, Comicon Off 2026 invade la cittàRoma, 10 apr. (askanews) – Torna a Napoli COMICON OFF 2026, il fuoriFestival di COMICON che dal 10 aprile al 31 maggio trasforma la città in un laboratorio diffuso di cultura pop. Mostre, talk, worksh ... askanews.it

COMICON OFF 2026: domani a Palazzo Cavalcanti la presentazione della rassegna diffusa di cultura pop Domani, venerdì 10 aprile alle ore 11:00, presso Palazzo Cavalcanti (Via Toledo 348), si terrà la conferenza stampa di presentazione di COMICON OFF - facebook.com facebook