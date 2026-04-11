Negli ultimi tempi, alcuni edifici tradizionalmente legati alle istituzioni di potere sono stati utilizzati come location per eventi e congressi a basso costo. Due persone hanno pubblicato numerose foto di incontri e manifestazioni che si sono svolti in questi spazi, sollevando curiosità su come siano diventati punti di riferimento per questo tipo di attività. Le immagini mostrano ambienti spesso riconoscibili e utilizzati in modo diverso rispetto al passato.

Ma come hanno fatto Claudia Conte e Maria Rosaria Boccia a scattare tutte quelle foto a eventi organizzati nei palazzi del potere? Perché i palazzi del potere ormai si sono aperti a un pubblico assai eterogeneo, spesso con la complicità dei deputati e senatori, fino a diventare «centri congressi a basso costo». È infatti questa la battuta che circola sempre più spesso tra i vecchi habitué dei corridoi parlamentari. L’apertura popolar-populista ai cittadini. All’inizio, negli Anni 90, fu una suggestione popolare, e secondo alcuni un po’ populista, quella di aprire le seriose stanze ai cittadini; vennero organizzati mostre ed eventi di prestigio nelle più storiche sale di Montecitorio, dalla sala della Regina alla sala della Lupa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come i Palazzi del potere si sono trasformati in «centri congressi low cost»

Daytrip, i viaggi di un giorno sono il trend del momento: voli low-cost e visite no-stop per 24 oreAvete mai sentito parlare di extreme daytrip? Si tratta del nuovo travel trend che consiste nell'organizzare viaggi di un solo giorno, dove si parte...

La maledizione del low costC’è un altro elemento che ha contribuito in maniera decisiva a quella rinuncia alla forma che caratterizza in maniera così evidente i nostri tempi:...

Temi più discussi: La Design Week è l’occasione perfetta per entrare negli antichi palazzi nascosti di Milano; Milano Design Week. Il Comune presenta i numeri e i temi principali del palinsesto ufficiale dell'edizione 2026; IL METODO MELONI E IL GUANTO DI SFIDA AI PALAZZI DELLA POLITICA; I palazzi d’oro di Milano, transazione record in Montenapo: Ma così si sbilancia il mercato.

I palazzi d’oro di Milano, transazione record in Montenapo: Ma così si sbilancia il mercatoUna società del Qatar ha comprato per 1,2 miliardi il palazzo al numero 8: ma sono tante le vendite miliardarie dell’ultimo anno ... milano.repubblica.it

Palazzo Fienga, via ai lavori di demolizione: da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan GiontaAvviati oggi i lavori preliminari, un giardino pubblico al posto del palazzo simbolo del potere del clan Gionta ... napolitoday.it

Milioni a palate, messi sul tavolo per acquistare interi palazzi del centro: tanti gioielli d’architettura, tra i quali si scovano anche preziosi frammenti della storia di Milano. La loro posizione, centralissima, fa gola a tanti, ma sono in pochi a poterseli permettere: è - facebook.com facebook