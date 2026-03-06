La maledizione del low cost

Negli ultimi anni si è diffusa una cultura del risparmio che ha portato molte aziende e consumatori a preferire soluzioni economiche, spesso a discapito della qualità. Questa tendenza si riflette in un atteggiamento generale di semplificazione e riduzione degli investimenti, contribuendo a un mutamento delle abitudini e delle aspettative. La filosofia low cost si presenta come un elemento chiave in questa trasformazione, influenzando le scelte quotidiane e i comportamenti collettivi.

C’è un altro elemento che ha contribuito in maniera decisiva a quella rinuncia alla forma che caratterizza in maniera così evidente i nostri tempi: si tratta della filosofia low cost, che della sovrabbondanza è l’alleata più subdola. Resa popolare dalle compagnie aeree e dal fast fashion a partire dagli anni Novanta, questa mentalità ha finito per contagiare ogni ambito della nostra vita. L’idea di fondo è semplice: «per risparmiare» basta eliminare tutto quello che «non è necessario». Il problema è che, in questa corsa al ribasso, abbiamo iniziato a considerare superflue anche cose che fino a ieri ci sembravano essenziali. Appartengo a quella generazione di viaggiatori per i quali la possibilità di portare in cabina un bagaglio a mano era parte naturale del biglietto aereo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La maledizione del low cost La Cina svela il Tianma 1000: cosa sappiamo del drone cargo low cost di PechinoIl Tianma-1000 è il nuovo drone cargo cinese a basso costo, progettato per logistica ed emergenze, capace di trasportare una tonnellata di carico su... Calciomercato, l’ultima idea del Milan per la difesa porta la firma di Moncada: low cost ma espertoIl Milan ha bisogno di un difensore centrale nel calciomercato invernale: il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha in mano - forse - la carta giusta... FC 26 - CURSE OF THE PHARAOH - LA MALEDIZIONE DEL FARAONE - SQUAD BUILDING CHALLENGES SBC SCR DEFI