Fausto Lama, membro dei Coma Cose, con parole chiare e sincere, spiega le ragioni della fine del suo matrimonio con Francesca Mesiano. La loro separazione, sia personale che professionale, è stata una scelta consapevole, lontana da fraintendimenti o gossip. In questo articolo, si approfondiscono i motivi di questa decisione e il futuro di entrambe le parti.

Fausto Lama racconta senza filtri la fine del matrimonio con Francesca Mesiano. Ecco perchè i Coma Cose hanno preso strade diverse, sia di vita sia professionali! Leggi anche: Coma Cose si sono lasciati per un tradimento? «Lei baciava Roby», il gossip sulla separazione La fine del matrimonio e del sodalizio artistico dei Coma Cose ha colto molti di sorpresa. Una storia d’amore e di musica nata come un diario condiviso, capace di conquistare pubblico e critica, si è chiusa a pochi mesi dalle nozze. A spiegare cosa è accaduto è stato Fausto Lama, ospite del podcast SuperNova di Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Coma Cose, ora Fausto rivela perché si sono lasciati: le sue parole non lasciano alcun dubbio

Leggi anche: Coma Cose, Fausto: “Si erano mescolate troppo le cose…” e pubblica una canzone che parla di Francesca

Leggi anche: Nuno Tavares Juve, svelato il futuro dell’ex obiettivo a sinistra! Le parole del ds della Lazio Fabiani non lasciano alcun dubbio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coma Cose, il matrimonio finito dopo pochi mesi: È stato un po' angosciante. La differenza di età ha inciso.

Coma Cose, Fausto Lama rivela perché è finita con California - Nel corso di una recente intervista, Fausto Lama rivela perché è finita con California e se i Coma Cose continueranno a fare musica insieme. novella2000.it

Fausto parla della rottura con Francesca: “I Coma_Cose una gabbia” - Fausto Lama spiega perché è finita con Francesca Mesiano e con i Coma_Cose: amore e musica fusi insieme sono diventati pericolosi e hanno portato a un burnout creativo. 105.net