In autostrada con valigie piene d' oro | scoperto dopo colpo da oltre un milione di euro

La polizia ha bloccato un’auto lungo l’autostrada A1 nel Frusinate. I agenti hanno trovato valigie piene di monete d’oro, per un valore di circa 500mila euro. La fuga di un corriere si è conclusa con il sequestro e l’arresto di chi trasportava il bottino, risultato di una truffa ai danni di un anziano. La vicenda si è svolta in modo rocambolesco, con un inseguimento che si è concluso solo dopo alcuni chilometri.

Maxi operazione della Polizia nel Frusinate lungo l'autostrada A1 dove, al termine di una fuga rocambolesca, è stata bloccata l'auto di un corriere che trasportava monete d'oro per 500mila euro, frutto della truffa del 'finto carabiniere' a un anziano. I poliziotti hanno arrestato l'uomo dopo un.

