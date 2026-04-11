Colpo a San Siro l' Udinese cala il tris contro il Milan

L'Udinese ha battuto il Milan a San Siro con un risultato di tre a zero, in una partita valida per il campionato di calcio italiano. La squadra ospite ha segnato tre reti senza subirne nessuna, contro un Milan che sta cercando di qualificarsi alla Champions League. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con l'Udinese che ha portato a casa un risultato importante.