Colpo a San Siro l' Udinese cala il tris contro il Milan
L'Udinese ha battuto il Milan a San Siro con un risultato di tre a zero, in una partita valida per il campionato di calcio italiano. La squadra ospite ha segnato tre reti senza subirne nessuna, contro un Milan che sta cercando di qualificarsi alla Champions League. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con l'Udinese che ha portato a casa un risultato importante.
Perfetta. Non ci sono altri aggettivi per descrivere la vittoria dell'Udinese a San Siro, contro un Milan in piena corsa per la lotta Champions. Non solo i bianconeri se la sono giocata alla pari con i rossoneri, ma li hanno superati in ogni fase di gioco: in difesa, in attacco, nei contrasti.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-3: Atta cala il tris a San Siro | LIVE News
Leggi anche: Milan-Udinese 0-3. Il Diavolo crolla a San Siro contro i friulani: Champions in pericolo. Fischi a Leao