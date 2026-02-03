un cesenate alle olimpiadi bosi a tu per tu coi grandi

Un atleta di Cesenatico si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile ai Giochi Olimpici. La sua passione per lo sport lo ha portato a confrontarsi con i migliori del mondo, desideroso di rappresentare la propria città in un evento che rimarrà nella memoria. Ora si trova a Londra, pronto a sfidare sé stesso e a vivere ogni momento a stretto contatto con i grandi campioni.

La passione per lo sport, prima di tutto. E poi la voglia di far parte di un evento storico, vivendo un’esperienza indimenticabile a contatto coi migliori atleti del pianeta. Il diciannovenne cesenate Diego Bosi in questi giorni è impegnato a Cortina come volontario nella cornice dei Giochi Olimpici in procinto di iniziare. "Nel mio curriculum - sorride Diego - ci sono trascorsi nel mondo dello sci e del pattinaggio artistico su ghiaccio. Niente di agonistico, ma una passione che mi accompagna da tempo. E’ stata quella la miccia che mi ha spinto a candidarmi, dopo aver visto che c’era la possibilità di trascorrere il periodo olimpico al Villaggio, fianco a fianco con le delegazioni arrivate da tutto il mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

