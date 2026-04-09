Amb Iran la nostra delegazione raggiungerà stasera Islamabad per colloqui

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione iraniana partirà questa sera per Islamabad, dove parteciperà a incontri con gli Stati Uniti previsti nel fine settimana. La notizia è stata comunicata dall’ambasciatore di Teheran in Pakistan, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli obiettivi delle discussioni. La visita si inserisce nel quadro di incontri diplomatici tra le parti e si svolgerà nella capitale pachistana.

L'ambasciatore di Teheran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana raggiungerà stasera la capitale pachistana Islamabad per i colloqui con gli Usa in programma nel fine settimana. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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