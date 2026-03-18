Il ministro delle imprese e del made in Italy ha incontrato rappresentanti delle compagnie petrolifere per discutere della questione dei prezzi dei carburanti. Durante l’incontro, è stato annunciato un obiettivo di riduzione immediata dei costi alla pompa, mentre i prezzi della benzina continuano a salire, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio. La situazione resta sotto stretta attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Il prezzo alla pompa di benzina continua a salire; l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala che nella giornata di mercoledì 18 marzo il prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale, si è attestato a 1,867 eurolitro per la benzina e 2,103 eurolitro per il gasolio. Le notizie dal Medio Oriente non portano certo alcun sollievo, con il prezzo del petrolio Brent che ne soffre di riflesso, essendo ormai in pianta stabile sopra i 100 dollari al barile. Salvini: “Tetto ai prezzi della benzina in CdM”. Proprio per far fronte al caro dei carburanti, oggi è andato in scena presso la Prefettura di Milano l’incontro in programma tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e le principali aziende petrolifere e della distribuzione carburante. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caro carburanti, Salvini incontra le compagnie petrolifere: “Obiettivo riduzione immediata dei prezzi”

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