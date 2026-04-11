Coccinelle PE26 | A Letter to the Unwritten Summer la nuova collezione

Coccinelle ha annunciato la nuova collezione PrimaveraEstate 2026, intitolata “A Letter to the Unwritten Summer”. La linea comprende borse e calzature pensate per rappresentare una femminilità spontanea e moderna. Le creazioni si distinguono per uno stile che combina elementi classici con dettagli contemporanei, riflettendo un approccio libero e istintivo. La collezione si rivolge a chi cerca accessori pratici e alla moda, ideali per la stagione calda.

Coccinelle presenta la collezione PrimaveraEstate 2026: borse e calzature ispirate a una femminilità libera, istintiva e contemporanea. Per la PrimaveraEstate 2026, Coccinelle firma una collezione che racconta una femminilità istintiva, consapevole e profondamente contemporanea. Un’estetica che si muove con naturalezza tra forma e funzione, pensata per accompagnare ogni gesto della quotidianità. Materiali, texture e silhouette dialogano in un equilibrio fluido: linee morbide, dettagli essenziali e versatilità diventano il linguaggio della donna Coccinelle, sempre in movimento. La nuova narrazione visiva, “A Letter to the Unwritten Summer”, non descrive un luogo ma evoca una sensazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Coccinelle PE26: “A Letter to the Unwritten Summer”, la nuova collezione Coccinelle lancia #HerDeepness, la nuova visione PE26La campagna Coccinelle PE26 #HerDeepness celebra femminilità, natura e design: accessori iconici, nuove linee e un immaginario ispirato alle donne... MCS presenta la collezione Spring Summer 2026: il nuovo rider tra natura, città e libertà contemporaneaMCS lancia la collezione Spring Summer 2026: heritage, materiali innovativi, palette naturali e il nuovo volto del rider urbano MCS inaugura la...