Coccinelle lancia #HerDeepness la nuova visione PE26

Coccinelle ha presentato la campagna #HerDeepness per la collezione PE26, coinvolgendo modelle che indossano accessori ispirati alle donne del mare. La scelta nasce dall'intento di unire eleganza e natura, creando pezzi unici che richiamano le onde e la vita marina. La linea include borse e dettagli che richiamano il mondo sottomarino, portando un tocco di freschezza e originalità alle proposte di stagione.

La campagna Coccinelle PE26 #HerDeepness celebra femminilità, natura e design: accessori iconici, nuove linee e un immaginario ispirato alle donne del mare. Coccinelle presenta #HerDeepness, la nuova campagna PrimaveraEstate 2026, un viaggio visivo che unisce natura, luce e femminilità in un racconto ispirato alle AMA, le leggendarie "donne del mare" giapponesi. L'orizzonte tra terra e acqua diventa metafora di profondità e trasformazione, un luogo dove la donna Coccinelle respira insieme al paesaggio e ne assorbe la forza. Gli scatti portano la firma del fotografo Alessandro Burzigotti, che costruisce un immaginario fatto di forme pure, geometrie essenziali e luce radente.