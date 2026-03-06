Secondo un rapporto della Cnn, la Cina avrebbe manifestato la disponibilità a offrire assistenza finanziaria e missilistica all’Iran. La notizia riguarda possibili aiuti economici e forniture tecniche che potrebbero essere indirizzate anche ai programmi missilistici iraniani. La questione è emersa nel contesto delle tensioni in Medio Oriente, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

La Cina potrebbe essere pronta a sostenere l’Iran con aiuti economici e forniture tecniche utili anche ai programmi missilistici. Lo riferisce Cnn citando tre fonti informate, secondo cui Pechino starebbe valutando la possibilità di inviare componenti, pezzi di ricambio e supporto finanziario, pur mantenendo ufficialmente una posizione di distanza dal conflitto. Il gigante asiatico, infatti, dipende in misura significativa dalle forniture energetiche provenienti dall’Iran. Proprio per questo, spiegano le stesse fonti, avrebbe esercitato pressioni su Teheran affinché venga garantita la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico mondiale di petrolio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «La Cina è pronta a fornire assistenza finanziaria e missili all'Iran». L'allarme della Cnn sul conflitto in Medio Oriente

