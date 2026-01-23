L' Esercito riceve i nuovi sistemi di difesa aerea

L’Esercito italiano ha ricevuto i nuovi sistemi di difesa aerea SAMPT New Generation e GRIFO, destinati a rafforzare le capacità di protezione contro le minacce provenienti dall’alto. Questi sistemi rappresentano un aggiornamento importante per la difesa dello spazio aereo nazionale, migliorando la capacità di risposta e di deterrenza in scenari di sicurezza contemporanei. L’introduzione di queste tecnologie contribuisce a garantire una maggiore efficacia nelle operazioni di difesa.

SAMPT New Generation e GRIFO per potenziare le capacità di contrasto delle moderne minacce provenienti dalla terza dimensione. Lo «scudo spaziale italiano» contro missili balistici, droni, aerei ed elicotteri. Il SAMPT NG, prodotto dalla joint venture industriale EUROSAM, costituita da MBDA Italia, MBDA France e THALES, è un sistema a medio raggio utilizzabile anche contro missili balistici (Medium Range Air Defense e Ballistic Missile Defense), frutto della cooperazione italo-francese pluridecennale che ha realizzato anche la precedente versione del SAMPT già in dotazione all’Esercito, di cui il nuovo sistema costituisce l’evoluzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'Esercito si rafforza con mezzi per intercettare i missiliSi è svolta oggi a Sabaudia, in provincia di Latina, presso la sede del Comando Artiglieria Controaerei, la cerimonia di consegna all’Esercito Italiano dei primi materiali relativi ai nuovi sistemi d’ ... ilfattovesuviano.it

