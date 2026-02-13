L’Atletico Madrid batte 4-0 il Barcellona nel primo match di semifinale di Coppa del Re al Civitas Metropolitano. I padroni di casa dominano dall’inizio e mettono subito sotto pressione gli avversari. Alla fine, la squadra di Simeone si prende un vantaggio importante in vista della partita di ritorno, complicando il cammino dei blaugrana verso la finale.

Nel Civitas Metropolitano prende il via una semifinale d’andata di Coppa del Re che potrebbe incidere profondamente sull’andamento della stagione: l’Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, mette in chiaro subito i propri giri e infligge una sconfitta pesante al Barcellona. La serata si è aperta con una dominanza tattica e fisica dei padroni di casa, capaci di controllare il gioco dall’inizio alla fine e di impostare il ritmo su livelli molto alti. Il punteggio finale è 4-0, un punteggio che riflette una superiorità netta dell’Atletico in entrambe le fasi di gioco. L’avvio è stato illuminante: al 6° minuto una clamorosa papera dell’estremo difensore blaugrana Joan Garcia ha spalancato la strada al vantaggio di casa, complicando fin da subito i piani del Barcellona e spezzando il ritmo di Hansi Flick. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Atletico Madrid travolge il Barcellona 4-0 e vola in finale di Coppa del Re

