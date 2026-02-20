Prato delle Cornacchie una grande arena per i concerti estivi a Firenze | in arrivo Claudio Baglioni e Litfiba

Il Prato delle Cornacchie, un’ampia area all’interno del Parco delle Cascine, diventa ancora una volta teatro di concerti estivi a Firenze. La decisione di riaprire questa location deriva dalla voglia di offrire spazi all’aperto per grandi eventi musicali. Quest’anno, il prato ospiterà due eventi principali: il concerto di Claudio Baglioni il 16 luglio e quello dei Litfiba il 23 luglio. La partecipazione è attesa da molti appassionati di musica.

Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Già sede in passato di grandi spettacoli, lo spazio si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio). Grazie alla collaborazione del Comune di Firenze, che ha concesso l’area, sarà allestita una moderna arena con tribune, adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Claudio Baglioni sarà un grande teatro all’aperto, con soli posti numerati a sedere, in occasione del concerto dei Litfiba ci saranno tribune numerate e posto unico a ridosso del palco. E non si escludono nuovi artisti in arrivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

