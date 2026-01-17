Classifica Album Guè entra direttamente al primo posto con Fastlife 5 | Audio Luxury

Nella classifica degli album più venduti in Italia, stilata da Fimi e Niq, il rap si conferma protagonista. Guè debutta al primo posto con “Fastlife 5: Audio Luxury”, mentre artisti come Tony Boy, Geolier, Ernia e Artie 5ive mantengono le loro posizioni. I dati, aggiornati al periodo dal 9 al 15 gennaio, evidenziano la forte presenza del genere nel panorama musicale italiano.

Il rap domina la Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati elaborati tra il 9 e 15 gennaio, con l’ingresso di Guè e le conferme di Tony Boy, Geolier, Ernia ed Artie 5ive. I Pinguini Tattici Nucleari scendono dalla #8 alla #10 con Hello World: presente da 58 settimane, è stato certificato triplo disco di platino ed ha raggiunto la vetta della classifica nella settimana della sua pubblicazione (6-12 dicembre 2024). Arrivato a distanza di due anni da Fake News, contiene una tracklist composta da quindici brani, tra i quali figurano gli apripista Islanda e Romantico Ma Muori, il tormentone dell’estate Bottiglie Vuote e l’attuale singolo, Amaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

