Classifica Album Guè entra direttamente al primo posto con Fastlife 5 | Audio Luxury

Il rap domina la Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati elaborati tra il 9 e 15 gennaio, con l’ingresso di Guè e le conferme di Tony Boy, Geolier, Ernia ed Artie 5ive. I Pinguini Tattici Nucleari scendono dalla #8 alla #10 con Hello World: presente da 58 settimane, è stato certificato triplo disco di platino ed ha raggiunto la vetta della classifica nella settimana della sua pubblicazione (6-12 dicembre 2024). Arrivato a distanza di due anni da Fake News, contiene una tracklist composta da quindici brani, tra i quali figurano gli apripista Islanda e Romantico Ma Muori, il tormentone dell’estate Bottiglie Vuote e l’attuale singolo, Amaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

