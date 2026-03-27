Roy Hodgson nuovo capitolo in panchina a 78 anni | è lui l’allenatore scelto dal Bristol City I dettagli
Il tecnico di 78 anni assume la guida del Bristol City, portando la sua esperienza alla guida della squadra fino alla fine della stagione. La società ha annunciato ufficialmente la nomina, confermando l’incarico del professionista per il resto del campionato. Hodgson torna così a ricoprire un ruolo in panchina dopo un periodo di inattività, con un contratto che durerà fino alla conclusione dell’attuale stagione sportiva.
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