La Sampdoria ha annunciato ufficialmente la nomina del nuovo vice allenatore che affiancherà Lombardo durante la stagione. La scelta è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane. La società ha fornito dettagli sul nome del collaboratore tecnico, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche.

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© Calcionews24.com - Panchina Sampdoria: scelto il vice allenatore di Lombardo! Adesso è ufficiale: ecco di chi si tratta

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