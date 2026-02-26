I progetti per San Miniato | Strade percorsi pedonali e parcheggi più grandi

Con il Cencione che ancora attende il ripristino degli ascensori, l’amministrazione annuncia che punta a creare anche spazi per la sosta. E’ nero su bianco nel Dup. Fra le previsioni della giunta c’è l’ampliamento del parcheggio Pancole, e quello del parcheggio a Le Colline. Oltre la progettazione di una strategia di nuovi parcheggi a servizio del centro storico di San Miniato, partendo dall’ampliamento del Cencione "che anche grazie all’apertura del percorso ciclo pedonale San Miniato Basso-San Miniato centro storico sta diventando una porta principale di accesso alla città", si legge. Tutte opere che, se realizzate, cambierebbero la vivibilità e la fruibilità di San Miniato che, da mesi, quasi un anno, è con il più grande parcheggio neanche a mezzo servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

