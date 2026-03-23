Nazionale Gattuso perde altri due big | formazione decisa c’è un escluso

Il cammino della Nazionale italiana verso il Mondiale 2026 entra nel vivo, ma sono arrivati i primi problemi “fisici” per Rino Gattuso che dovrà rinunciare a diversi titolari. La marcia di avvicinamento della Nazionale italiana verso i playoff per il Mondiale 2026 è cominciata questa mattina. Gattuso deve fare già i conti con l’infermeria visto che, oltre ai lungodegenti Di Lorenzo e Zaccagni, il ct non potrà contare su Verratti e Scamacca, ai box poco prima della convocazione. Ma i 4 non sono gli unici a rischiare di rimanere fuori. Il raduno di Coverciano, iniziato ufficialmente nella giornata odierna, si è aperto sotto il segno dell’incertezza per il Commissario Tecnico Rino Gattuso, costretto a gestire anche altri casi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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