Il Milan sta organizzando le operazioni di calciomercato per la prossima stagione, con l'attenzione rivolta alle richieste di Allegri. L'allenatore ha già espresso le sue preferenze e indicato le priorità per rafforzare la squadra. Le strategie di mercato sono in fase di definizione e coinvolgono diversi profili di giocatori. La società sta lavorando per mettere a disposizione di Allegri i rinforzi desiderati.

Si poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale contro il Napoli), è vero. Ma, tutto sommato, considerando da dove si era partiti, il Milan di Massimiliano Allegri ha disputato finora una buona stagione. Il Diavolo era reduce da un ottavo posto in campionato, dalla mancata qualificazione alle coppe europee e da una finale di Coppa Italia persa giocando in maniera orribile. Ha attraversato una rivoluzione dell'organico e in panchina. Eppure ha collezionato 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite di Serie A, stazionando momentaneamente al secondo posto in classifica, con 60 punti, a - 8 dalla vetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, le richieste di Allegri per un Milan di livello nella prossima stagione

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