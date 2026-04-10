Milan Viviani | Le critiche ad Allegri ci stanno Quella di quest’anno è una stagione di ripartenza

In una recente intervista, Fabio Viviani ha commentato le critiche rivolte a Massimiliano Allegri, affermando che fanno parte del contesto e sono giustificate. Ha inoltre sottolineato che questa stagione rappresenta un momento di rinascita per la squadra, senza offrire interpretazioni personali o giudizi. Le sue parole si concentrano sull’aspetto pratico delle opinioni esterne, evitando valutazioni soggettive o analisi approfondite.

La sconfitta contro il Napoli ha condannato il Milan a rinunciare definitivamente ai sogni di tricolore. Le sensazioni attorno al lavoro svolto da Massimiliano Allegri nella sua prima stagione in rossonero sono cambiate rapidamente dopo il match del 'Maradona': le accuse di "difensivismo" o di "mancanza di coraggio" sono ormai all'ordine del giorno. Tuttavia, il tecnico toscano è riuscito a riportare il Diavolo sui livelli a cui è abituato dopo l'ottavo posto della gestione Fonseca-Conceicao. In merito alle critiche che Allegri sta ricevendo, si è espresso anche Fabio Viviani. L'ex centrocampista del Milan ha detto la sua sull'allenatore rossonero in un'intervista esclusiva concessa a Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Viviani: “Le critiche ad Allegri ci stanno. Quella di quest’anno è una stagione di ripartenza” Leggi anche: F1, Lando Norris: “Vogliamo una base migliore di quella attuale, da quest’anno serve un approccio diverso” Milan, Zazzaroni: “Critiche ad Allegri? A Roma se non c’è quel rigore la vince …”Ecco cosa ha detto Zazzaroni, in primis, su Allegri: "La parola che utilizza sempre è calma, anche sul 3-0, anche nella vita.