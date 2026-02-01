Carnevale in Toscana 2026 i cinque eventi da non perdere

La Toscana si prepara a vivere il Carnevale 2026 con cinque eventi da non perdere. La satira, la creatività e le tradizioni tornano a riempire le strade, attirando visitatori da tutta la regione. Le feste sono già pronte a partire, con carri colorati, maschere e spettacoli che coinvolgono grandi e piccoli. La tradizione si mescola con l’originalità, creando un’atmosfera vivace e festosa in tutta la regione.

TOSCANA – Satira, creatività e tradizione tornano protagoniste con il Carnevale in Toscana 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. Tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, la regione si anima con sfilate, carri allegorici ed eventi diffusi che coinvolgono città costiere, borghi storici e piazze dell’entroterra, richiamando ogni anno migliaia di visitatori. Il volto più noto del Carnevale toscano è quello del Carnevale di Viareggio, nato nel 1873 e diventato nel tempo uno dei più celebri d’Italia. I grandi carri di cartapesta, frutto di mesi di lavoro dei maestri carristi, sfilano lungo il lungomare affrontando con ironia e linguaggio allegorico i temi dell’attualità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Carnevale Toscana

Il Carnevale in Toscana è un momento di tradizione e convivialità, caratterizzato da colorate maschere e sfilate.

Ultime notizie su Carnevale Toscana

