Il presidente dei medici italiani propone una soluzione concreta ai problemi dei social network per i più giovani. Secondo lui, bisogna condizionare gli algoritmi per proteggere i minori, piuttosto che semplicemente vietarli. La discussione su come regolamentare l’uso dei social tra i ragazzi è sempre più acceso, con molti che chiedono misure efficaci per limitarne gli effetti negativi.

La pressione a livello internazionale per vietare i social agli under 16 ha messo in evidenza “un problema sociologico importante. Ma la via dei divieti forse non è quella più giusta. Servirebbe piuttosto una limitazione diversa per proteggere i ragazzi. L’effetto negativo dell’uso eccessivo è evidente e oggi le analisi mostrano come forse sarebbe necessaria una restrizione, ma io credo che bisognerebbe intervenire a monte, condizionando gli algoritmi ”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social vietati ai minori? Per il presidente dei medici italiani la soluzione è “condizionare gli algoritmi”

Il pediatra e psicologo Luigi Pellai lancia l’allarme sul rapporto tra i minori e i social network.

L’Australia ha già bloccato l’accesso ai social ai minori, e ora anche la Spagna si prepara a seguire.

