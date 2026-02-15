Pmi europei e Pil USA | l’economia globale a rischio Italia in attesa Cina ferma per festività Analisi e prospettive

L’economia globale rischia di rallentare, perché i dati sui Pmi europei e il Pil degli Stati Uniti sono deludenti. La produzione industriale in Europa si riduce, mentre negli Stati Uniti le nuove assunzioni sono inferiori alle aspettative. L’Italia aspetta segnali più chiari, mentre in Cina molte attività restano ferme per le festività nazionali. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si svilupperanno le tendenze economiche mondiali.

Mercati Sotto Esame: Pmi Europei, Pil USA e l'Attesa per le Decisioni Economiche. L'economia globale è al bivio, con gli investitori che scrutano i dati macroeconomici provenienti da Europa e Stati Uniti. L'attenzione si concentra sugli indici Pmi, indicatori chiave della salute economica europea, e sui dati del Pil statunitense, mentre l'Italia attende sviluppi sul fronte del decreto bollette. La settimana è segnata anche dalla chiusura dei mercati cinesi per le festività del nuovo anno, un fattore che introduce ulteriore incertezza. Europa al Test: Gli Indici Pmi e le Prospettive di Crescita.