Cimitero Monumentale il Comune di Bergamo acquisisce le tombe di personalità illustri

Il Comune di Bergamo ha deciso di acquisire al patrimonio comunale alcune tombe situate nel Cimitero Monumentale. La Giunta ha approvato un provvedimento che riguarda specifici interventi di gestione e tutela delle sepolture di personalità considerate di rilievo storico e culturale. La procedura prevede l’assegnazione delle aree e la conservazione delle tombe appartenenti a figure che hanno avuto un ruolo importante nella città.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il provvedimento che dispone l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente di manufatti sepolcrali di particolare valore storico, culturale, artistico e civile presenti al Cimitero Monumentale cittadino, riconoscendone formalmente il ruolo di beni monumentali e presìdi della memoria collettiva. L’intervento riguarda tombe e cappelle legate a figure di primo piano della storia culturale e civile di Bergamo, Edoardo Berlendis, Enrico Rastelli, Alziro Bergonzo, Mario Sironi, che vengono quindi sottratte al regime delle concessioni private per essere destinate in via permanente a una funzione pubblica di tutela e valorizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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