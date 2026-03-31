Maltempo a Reggio Calabria il ciclone Erminio porta piogge e venti | prorogata l' allerta gialla

Il maltempo interessa Reggio Calabria e la sua area metropolitana a causa del ciclone Erminio, che ha portato piogge e venti intensi. L’allerta gialla è stata prorogata e rimarrà in vigore fino a venerdì. La perturbazione coinvolge tutta mezza Italia, con condizioni di instabilità previste anche per mercoledì 1 aprile.

Nuovo avviso diffuso dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, valido fino alle ore 24 Il ciclone Erminio caratterizzerà il tempo su mezza Italia, anche in Calabria, fino a venerdì. L'instabilità, dunque, proseguirà anche domani, mercoledì 1 aprile, a Reggio e nel suo territorio metropolitano. La presenza del vortice tra il basso Tirreno e lo Ionio sarà inoltre causa, come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, di un deciso rinforzo dei venti a rotazione ciclonica. La Protezione civile regionale, considerate le previsioni, ha deciso di prorogare l'allerta gialla fino alle ore 24 con un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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