Ciclone Harry ad Acireale proseguono i lavori urgenti nei porti | sopralluogo dell' Assessore Savarino

A seguito del passaggio del ciclone Harry, sono ancora in corso interventi di emergenza lungo il litorale e nei porti della zona di Acireale. Nei giorni scorsi, un sopralluogo dell’Assessore locale ha verificato lo stato dei lavori prioritari avviati per mettere in sicurezza le aree danneggiate. Le operazioni di ripristino sono focalizzate su interventi di somma urgenza nei porti dei borghi marinari interessati dall’evento meteorologico.

Proseguono gli interventi di somma urgenza lungo il litorale e nei porti dei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dal passaggio del ciclone Harry. Nel pomeriggio di ieri, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Ciclone Harry, lavori a buon punto su litorali danneggiati in Sicilia: "Pronti per stagione estiva" x.com