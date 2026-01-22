Pedalata in bianco con Fiab MonzainBici per dimostrare quanto sarebbe utile la ciclabile da corso Milano a Bettola. Sabato l’associazione sarà in largo IV Novembre per due iniziative: il banchetto per il tesseramento (ore 10-13) e la Pedalata in bianco, con ritrovo e partenza alle 10.45. Si percorrerà tutto corso Milano e via Borgazzi per arrivare a Bettola, dove sorgerà il capolinea della M1. "Vestiti il più possibile di bianco o attacca alla bici dei nastri bianchi - raccomandano gli organizzatori -. Sosteniamo a gran voce le aperture dell’amministrazione alla realizzazione della ciclabile in corso Milano e delle zone 30 in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corso Milano a misura di ciclisti. Fiab lancia la ’Pedalata in bianco’

Mobilità e piste ciclabili, l'appello di Fiab: “Serve sicurezza e continuità per pedoni e ciclisti”Fiab Messina Ciclabile sottolinea l’importanza di una pianificazione integrata per la mobilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e alla continuità delle piste ciclabili e delle aree pedonali.

Leggi anche: Incidenti stradali, la Fiab lancia la petizione per una Messina più sicura

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Corso Milano a misura di ciclisti. Fiab lancia la ’Pedalata in bianco’; Due ore gratis nei parcheggi: la misura che serve per salvare i negozi di quartiere; Cortina, sospeso il limite all’affissione di Moncler: un altro stop a pubblicità e grandi marchi del Tar al Comune; Autostrade per l'Italia partner di Milano Cortina 2026: la rete autostradale al servizio dei Giochi.

Boom del corso di computer su misura per la terza etàUn protocollo d’intesa tra Comune e le sigle Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Milano per condividere obiettivi e indirizzi in merito alla trasformazione digitale. L’Amministrazione si impegna a continuare ... ilgiorno.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Una rissa tra donne per motivi personali e sentimentali è stata sedata dalla polizia in corso Milano a Vigevano. Gli agenti sono stati richiamati sul posto dai vicini di casa che attorno alle 21 di lunedì hanno sentito urla e schiamazzi p - facebook.com facebook