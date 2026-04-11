Nella giornata del 11 aprile 2026, a Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, sono stati segnalati messaggi sms falsi che avvisano di presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti. Questi messaggi vengono inviati senza alcuna autorizzazione e non sono collegati alle autorità o ai servizi ufficiali. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a non fornire dati sensibili attraverso questi messaggi sospetti.

Biassono (Monza e Brianza), 11 aprile 2026 - Falsi messaggi che arrivano sul cellulare e che segnalano non meglio precisate irregolarità nel pagamento della tassa rifiuti. Sms ingannevoli che invitano a contattare un particolare numero di telefono per evitare multe. Ma è tutto un raggiro, molto probabilmente finalizzato a rubare dati personali o a sottrarre soldi attraverso chiamate a pagamento. È allarme truffe telefoniche in alcune città della Brianza. A dare l'allerta sono stati i Comuni di Biassono e Desio, a cui sono arrivate segnalazioni di residenti che hanno ricevuto i falsi sms sui loro smartphone: le persone davanti alla tentata truffa si sono insospettite e hanno chiesto informazioni in municipio, facendo così scattare l'attenzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ci sono irregolarità nella tassa rifiuti”: è allarme sms truffa in Brianza

Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).

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