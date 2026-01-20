Mobbing al De Sanctis la replica della scuola | Operato sempre nel rispetto delle regole

L’Istituto di Istruzione Superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi ha risposto alla denuncia di mobbing presentata da una docente, sottolineando di aver sempre operato nel rispetto delle norme e delle procedure interne. La scuola si impegna a garantire un ambiente di lavoro sereno e conforme alle regole, evidenziando la propria posizione di trasparenza e correttezza nella gestione delle vicende interne.

