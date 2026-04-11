Chrome blocca i furti di account | arriva la nuova difesa hardware

Google ha implementato una nuova misura di sicurezza nel browser Chrome per contrastare i software di tipo infostealer che cercano di rubare dati dagli account. Questa protezione, basata sulla tecnologia Device Bound Session Credentials (DBSC), è ora attiva su Windows con l’ultima versione 146 del browser. La funzione mira a rafforzare la tutela degli utenti contro tentativi di furto di credenziali e accessi non autorizzati.

Google ha introdotto una nuova barriera difensiva nel browser Chrome per neutralizzare i software di tipo infostealer, rendendo operativa la tecnologia Device Bound Session Credentials (DBSC) su Windows con la versione 146. Questa misura mira a impedire ai criminali informatici di prendere il controllo degli account personali attraverso il furto dei cookie di sessione, un metodo che permette intrusioni prolungate grazie alla lunga durata dei dati esfiltrati. Il legame crittografico tra identità digitale e hardware. La vulnerabilità sfruttata dai malintenzionati si basa sulla capacità di rubare i cookie di sessione dal browser, bypassando completamente l’uso delle credenziali d’accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chrome blocca i furti di account: arriva la nuova difesa hardware Difesa, la Nato adotta una nuova struttura di comando: alla base di Napoli arriva un italiano. Ecco cosa cambiaUn riassetto dei comandi, delle responsabilità nella “stanza dei bottoni”, che va nella direzione di un sempre maggior coinvolgimento degli europei... Google chrome schermo diviso nativo arriva e cambia la tua navigazioneQuesto riassunto esplora l’arrivo di una funzione nativa di split-screen in google chrome per desktop, insieme ad altre novità pensate per la...