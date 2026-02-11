La Nato ha deciso di cambiare la sua struttura di comando e ha scelto di affidare a un italiano la guida del Joint Force Command di Napoli. Da ora in poi, il comando passerà dagli Stati Uniti all’Italia, con competenze anche sui Balcani. La notizia segna un passo importante per la presenza italiana in ambito militare internazionale.

Un riassetto dei comandi, delle responsabilità nella “stanza dei bottoni”, che va nella direzione di un sempre maggior coinvolgimento degli europei nella difesa del loro continente. La Nato ha ufficializzato la “nuova distribuzione” delle responsabilità all’interno della struttura di comando dell’Alleanza Atlantica. La “nuova governance” riconosce “un ruolo più rilevante” agli europei. L’accordo è stato raggiunto il 6 febbraio. La conferma ufficiale è giunta con un comunicato diffuso martedì 10. In quell’occasione l’Alleanza atlantica ha chiarito che “il Regno Unito assumerà il comando del Joint Force Command di Norfolk, l’Italia quello del Joint Force Command di Napoli, entrambi attualmente guidati dagli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Difesa, la Nato adotta una nuova struttura di comando: alla base di Napoli arriva un italiano. Ecco cosa cambia

Approfondimenti su Napoli Base

