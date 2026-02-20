Google chrome schermo diviso nativo arriva e cambia la tua navigazione

Google Chrome introduce una funzione di schermo diviso nativa, dopo mesi di attese, per migliorare la gestione delle schede e aumentare la produttività. La novità permette di affiancare due pagine web sullo stesso schermo senza usare strumenti esterni, facilitando confronti e multitasking. La funzione sarà disponibile su desktop e si integra direttamente nel browser, rendendo più semplice lavorare su più contenuti contemporaneamente. Questa novità mira a rendere più fluida e immediata l’esperienza di navigazione senza dover ricorrere a software aggiuntivi.

Questo riassunto esplora l'arrivo di una funzione nativa di split-screen in google chrome per desktop, insieme ad altre novità pensate per la produttività. L'implementazione consente di visualizzare due schede contemporaneamente all'interno di una singola finestra, facilitando attività come la redazione di documenti e la ricerca di materiale di riferimento. Le innovazioni descritte mirano a ottimizzare l'organizzazione dello spazio di lavoro e a ridurre i tempi di gestione tra schede e applicazioni. split-screen nativa su chrome per desktop. Secondo il post ufficiale, chrome per desktop sta introducendo una funzione nativa di split-screen.