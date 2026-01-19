Chivu niente paura dell’Arsenal | Sono forti ma noi saremo la nostra miglior versione

Chivu si prepara alla sfida contro l’Arsenal, riconoscendone la forza senza paura. L’allenatore sceglie un approccio equilibrato, mentre la squadra si impegna a dare il meglio di sé. La vigilia europea invita a concentrarsi sulla propria crescita, affrontando l’avversario con determinazione e senza eccessi, puntando sempre a esprimere il massimo nel rispetto delle proprie capacità.

Un allenatore che sceglie la calma. Un gruppo che accetta la sfida. La vigilia di una notte europea porta con sé una promessa semplice: essere la miglior versione di sé, contro chi oggi rappresenta un’idea di calcio potente e riconoscibile. Cristian Chivu non cerca ripari. Parla chiaro, quasi con leggerezza. Davanti c’è l’ Arsenal di Mikel Arteta, squadra in crescita costante, con principi netti e numeri da vetta in Premier League. “Sono forti”, ammette, “ma non partiamo sconfitti”. Il messaggio è nei dettagli: capire i momenti, leggere ciò che l’avversario offre, restare aderenti al piano gara. 🔗 Leggi su Serieanews.com

