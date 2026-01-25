Crans-Montana l’indagine sulla strage | l’uscita di emergenza era chiusa a chiave
A Crans-Montana, un’indagine ha rivelato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave durante l’incendio che, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone. Questa scoperta solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel locale. La vicenda resta oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause e le responsabilità.
L'avvocato delle vittime di Crans-Montana: Nel bar un incendio anche nel 2024Il legale depositerà un dossier dove ci sarebbero le prove di un'altra combustione innescata sempre dalle candele scintillanti. Jacques Moretti è tornato nella sua villa a Lens dopo il pagamento della
CASO CRANS MONTANA E PROPRIETARIO SCARCERATO | Meloni: "Indignata, serve squadra investigativa comune"
Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l'Italia richiama l'ambasciatore
