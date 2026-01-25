Crans-Montana l’indagine sulla strage | l’uscita di emergenza era chiusa a chiave

A Crans-Montana, un’indagine ha rivelato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave durante l’incendio che, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone. Questa scoperta solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel locale. La vicenda resta oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause e le responsabilità.

