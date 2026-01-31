Trovati i resti di Daniela Ruggi in un edificio abbandonato a Modena chiusa l’indagine sulla sua scomparsa

A Modena sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi in un edificio abbandonato. Dopo più di un anno, la procura ha chiuso l’indagine sulla sua scomparsa. La scoperta ha scioccato la comunità e riaperto molte domande su cosa sia davvero successo alla donna.

A più di un anno dalla scomparsa, la vicenda di Daniela Ruggi si chiude con un colpo di scena drammatico. I resti umani ritrovati il 1° gennaio in un’antica torre abbandonata nella frazione di Vitriola, nel cuore dell’Appennino modenese, sono stati ufficialmente identificati come quelli della 32enne scomparsa il 19 settembre 2024. L’esito definitivo è arrivato dopo l’analisi del DNA effettuata su campioni prelevati da oggetti personali della donna e della madre. Il ritrovamento è avvenuto per caso da due escursionisti che si sono avventurati nell’edificio in rovina, dove hanno trovato un teschio, una ciocca di capelli e un reggiseno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

