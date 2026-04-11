Chiude il chiosco dei Passeggi | teneva l’area pulita pure dai balordi

Dopo dieci anni di attività, il chiosco dei Passeggi ha chiuso i battenti ieri, segnando la fine di un servizio presente nella zona. Il titolare, che si occupava di mantenere l’area pulita e di gestire il chiosco, ha spiegato che il contratto era in scadenza il 16 aprile. Tuttavia, nonostante avesse chiesto un nuovo bando già da ottobre, quest’ultimo non è stato mai pubblicato.

Ieri ultimo giorno per Omnia Passeggi. Dopo 10 anni ha chiuso il chiosco dei Passeggi. "Il contratto scadeva il 16 aprile – spiega il titolare Francesco Massaro – ma il nuovo bando che ho richiesto fin da ottobre non è mai stato pubblicato. La mia attività principale sono le librerie (Fano, Pesaro, Senigallia, Rimini) ma il chiosco per me è sempre stato una soddisfazione". Il bar in tutti questi anni è stato un punto di riferimento per chi passeggiava o attraversava il parco, tenendo lontani balordi e soggetti poco raccomandabili che lo frequentavano a discapito di cittadini e famiglie. Prima del loro insediamento, l’area – ricorda Massaro – ha dovuto essere bonificata dalle siringhe dei tossici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude il chiosco dei Passeggi: teneva l’area pulita, pure dai balordi Ancora balordi nell’area ex Cnr. E il recupero rimane un rebusTornano i senza fissa dimora a dormire nell’ex Cnr, nonostante il sequestro della magistrature, e sul recupero dell’area regna l’incertezza. Lugo più pulita e vivibile. C’è pure l’aspiratore GluttonUn centro storico più curato e vivibile passa da interventi concreti, ma anche da un cambiamento nelle abitudini quotidiane. Argomenti più discussi: Chiude il chiosco dei Passeggi: teneva l’area pulita, pure dai balordi; Ostia, nuovo sequestro al Capanno: sigilli al chiosco bar già chiuso un anno fa; Piccolo faro, si chiude un capitolo storico: il chiosco cambia gestione dopo oltre 30 anni; Caffè, aperitivi e sorrisi: è la fine di un'epoca, bar-trattoria chiude dopo 60 anni - BresciaToday. Chiude il chiosco dei Passeggi: teneva l’area pulita, pure dai balordiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Si chiude sabato 18 aprile, alle ore 18 presso la sala pubblica del Museo di Morbegno, il trittico di incontri dell'ANPI in avvicinamento alla Festa della Liberazione del 25 aprile. Protagonista della serata è la giovane ricercatrice storica Veronica Vismara, che pr - facebook.com facebook Addio al Tortino di Porretta, la storica azienda di merendine chiude: a rischio cinque lavoratrici x.com