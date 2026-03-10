Ancora balordi nell’area ex Cnr E il recupero rimane un rebus

Nell’area dell’ex Cnr continuano ad entrare senza fissa dimora, nonostante il sequestro disposto dalla magistratura. La presenza di persone che vi sostano senza autorizzazione si ripete, mentre il processo di recupero dell’area resta ancora poco chiaro. La situazione si protrae con difficoltà di intervento e nessuna soluzione immediata all’orizzonte.

Tornano i senza fissa dimora a dormire nell’ex Cnr, nonostante il sequestro della magistrature, e sul recupero dell’area regna l’incertezza. La nascita del parco da 12 ettari non risolverà il problema, e non manca il dibattito su come garantire la sicurezza in un’area a verde così ampia. Il vero tema è come si procede con tutto il resto a parte il parco, come si completa la città con i nuovi edifici e le nuove funzioni, spiegandolo ai cittadini. La cesura tra parte urbanizzata, piazza Resistenza e capolinea della tramvia è evidente. Il risultato sono le occupazioni abusive, le violenze, l’omicidio delle scorse settimane. Uno spazio vuoto ormai da troppo tempo, diventato il regno di balordi e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

