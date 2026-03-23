Lugo più pulita e vivibile C’è pure l’aspiratore Glutton

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro storico più curato e vivibile passa da interventi concreti, ma anche da un cambiamento nelle abitudini quotidiane. A Lugo prende forma un piano articolato che punta a migliorare pulizia, decoro urbano e gestione degli spazi pubblici, affiancando nuovi strumenti operativi a iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Negli ultimi giorni sono entrate nel vivo diverse azioni promosse dall’Amministrazione comunale. Tra queste, la sistemazione dell’area verde sotto la Rocca e un rafforzamento delle attività di pulizia di strade e marciapiedi, insieme a una revisione dell’organizzazione dei servizi, come la raccolta dei rifiuti per le attività commerciali e la gestione dei bagni pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lugo pi249 pulita e vivibile c8217232 pure l8217aspiratore glutton
© Ilrestodelcarlino.it - Lugo più pulita e vivibile. C’è pure l’aspiratore Glutton

Articoli correlati

Una città più sicura, più vivibile, più moderna: approvato Dup. Mobilitati quasi 20 milioni di euroCEGLIE MESSAPICA - Con l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2026-2028, nel corso del Consiglio comunale del 2 febbraio 2026,...

Leggi anche: Manutenzione e Decoro Urbano: Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose

Tutti gli aggiornamenti su Lugo più pulita e vivibile C'è pure...

Argomenti discussi: Lugo più pulita e vivibile. C’è pure l’aspiratore Glutton.

lugo più pulita eLugo più pulita e vivibile. C’è pure l’aspiratore GluttonL’Amministrazione sta promuovendo diverse azioni tra cui l’introduzione di un apparecchio di nuova generazione che affianca il lavoro degli operatori. msn.com

lugo più pulita eLugo, grande festa in centro con i rioni e la Contesa EstenseRipropone l’impianto dello scorso anno, allarga a tutti i rioni la platea dei collaboratori e rinnova completamente l’immaginario con un abbondante ... corriereromagna.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.