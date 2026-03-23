Lugo più pulita e vivibile C’è pure l’aspiratore Glutton

Un centro storico più curato e vivibile passa da interventi concreti, ma anche da un cambiamento nelle abitudini quotidiane. A Lugo prende forma un piano articolato che punta a migliorare pulizia, decoro urbano e gestione degli spazi pubblici, affiancando nuovi strumenti operativi a iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Negli ultimi giorni sono entrate nel vivo diverse azioni promosse dall’Amministrazione comunale. Tra queste, la sistemazione dell’area verde sotto la Rocca e un rafforzamento delle attività di pulizia di strade e marciapiedi, insieme a una revisione dell’organizzazione dei servizi, come la raccolta dei rifiuti per le attività commerciali e la gestione dei bagni pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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