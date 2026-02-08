Chiellini a DAZN | Siamo felicissimi di Spalletti Fa parte del presente e del futuro della Juve ma non c’è fretta per il rinnovo

Giorgio Chiellini dà una buona notizia ai tifosi della Juventus. Durante un'intervista a DAZN, l’ex difensore bianconero ha detto che sono “felicissimi” di avere Spalletti sulla panchina. Chiellini ha aggiunto che il tecnico toscano fa parte del presente e del futuro del club, anche se ancora non c’è una data precisa per il rinnovo. La società e i giocatori sembrano fiduciosi, e il clima intorno alla squadra rimane positivo.

Chiellini a DAZN: «Siamo felicissimi di Spalletti. Fa parte del presente e del futuro della Juve». Le sue dichiarazioni prima della sfida con la Lazio. Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Lazio. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SPALLETTI – « Siamo felicissimi di Spalletti, si vede dalle sue parole la sua gioia nell’allenare la Juventus. Non c’è fretta. Ha firmato un contratto senza alcuna garanzia, voleva mettersi in gioco e sta facendo un ottimo lavoro. Fa parte del presente e del futuro di questa squadra » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

