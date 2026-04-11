In Emilia Romagna, gli Alfieri della Repubblica sono cittadini che si sono distinti per il loro impegno civico e sociale. Le loro storie raccontano di persone che hanno dedicato tempo e energie a favore della comunità, spesso coinvolte in attività di volontariato o iniziative solidali. Questi individui rappresentano un esempio di partecipazione attiva e di attenzione verso le esigenze di chi si trova in difficoltà.

Bologna, 11 aprile 2026 - C’è un’Italia giovane che sceglie di esserci, di prendersi cura degli altri, di trasformare fragilità in forza. È a questa Italia che guarda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito 28 attestati d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’ a ragazze e ragazzi distintisi nel 2025 per senso civico, altruismo e solidarietà. A questi si aggiungono quattro targhe collettive assegnate a classi che hanno saputo fare dell’inclusione una pratica quotidiana. Tra questi, per l’Emilia Romagna, spiccano due persone e una scuola. Il tema dell’edizione. Recuperare il 'coraggio creativo' che portò all'allargamento dell'Alleanza “Il tema scelto per l’edizione 2026 è ‘Sperimentare e comunicare la solidarietà’”, si legge nella nota del Quirinale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono gli Alfieri della Repubblica in Emilia Romagna: le storie

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Dal ragazzo che ha salvato l’amico che stava soffocando a chi ha trasformato la sua apecar in un veicolo solidale: le storie dei 28 Alfieri della RepubblicaRoma, 11 aprile 2026 - Ecco l'elenco dei 28 giovani altruisti scelti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella come 'Alfieri della Repubblica' e le...