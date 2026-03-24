La ventesima edizione di X Factor 2026 si prepara a essere una delle più attese degli ultimi anni. Il talent show di Sky, ormai vicino a un traguardo simbolico, sta definendo il cast che accompagnerà la nuova stagione, tra conferme importanti e un’uscita di scena che ha sorpreso molti fan: Achille Lauro ha deciso di lasciare il programma. Una scelta che arriva in un momento particolarmente intenso della sua carriera, mentre la produzione lavora per mantenere un equilibrio tra continuità e rinnovamento. Perché Lauro ha scelto di non tornare? Chi siederà al tavolo dei giudici? E quali cambiamenti attendono il pubblico nella prossima edizione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - X Factor 2026, Achille Lauro lascia il talent: perché e chi sarà nella nuova giuria

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