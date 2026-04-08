Elia Del Grande è stato arrestato a Varese, a Varano Borghi, dopo essere stato fermato a bordo di una Fiat 500 rubata. L'uomo era riuscito a scappare dalla struttura di detenzione durante il periodo di Pasqua, evitando le forze dell’ordine. Durante il tentativo di fuga, un carabiniere è stato ferito in modo non specificato. La cattura si è conclusa con il suo arresto, confermando la sua seconda evasione nel giro di poche settimane.

È stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage dei fornai, Elia Del Grande arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappare

Strage dei fornai, Elia Del Grade arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappareÈ stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto...

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Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua.

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È stato fermato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per aver ucciso l’intera famiglia nel 1998 È stato fermato mentre era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata. Ferito un carabiniere - facebook.com facebook

È FINITA LA FUGA DI ELIA DEL GRANDE, IL 50ENNE FUGGITO IL GIORNO DI PASQUA DALLA CASA-LAVORO DI ALBA x.com